Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что людям стоит задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном – смерти.

Об этом сообщили на сайте РПЦ. Кирилл добавил, что вопрос о своей смерти для христианина очень актуален.

Патриарх объяснил значение отрывка из Евангелия от Матфея: "И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей".

"Конечно, эти слова о конце мира, который будет сопряжен с невероятным космическим катаклизмом. Действительно, что должно произойти, чтобы солнце померкло, чтобы луна более не отражала солнечный свет, чтобы звезды исчезли?" – сказал Кирилл.

Потом он добавил, что к человеку ближе не тот космический конец Вселенной, а его собственный конец света.

"Мне часто приходилось говорить на эту тему, и по мере того как я убеждался, что конец света – одна из важнейших, может быть, тем, которые волнуют людей, пришла мне вот такая мысль. Конечно, не может быть разумным человек, если он не задумывается о конце, о всеобщем конце. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец Вселенной, а наш собственный конец света", – сказал патриарх.

Кроме того, предстоятель РПЦ посоветовал в своей жизни больше "обращаться к высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.