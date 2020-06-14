Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть. Фото и видео
Патриарх Кирилл освятил в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье. На церемонии присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.
Также глава Русской православной церкви также помолился в нем об избавлении от коронавируса, о военных, а также о погибших и пострадавших, в том числе в плену, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Отметим, что церемония освящения вызвала негативную реакцию россиян в соцсетях: "Наводит ужас. Больше похож на храм из фильмов ужасов. Прямой намек на Путинский режим", "Адольф Гитлер шлет пламенный нацистский привет из ада за освящение его реликвий! Деды воевали... А за что воевали-то?", "Большое помещение! Можно сюда освященные танки ставить и даже ракету "Сатана"", "Насчет освящения спорно, а кучу бабла налогоплательщиков распилили и потратили на идеологического монстра", "Пир во время чумы...".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны РФ заявили, что изображение диктатора Иосифа Сталина на мозаике в главном храме Вооруженных сил РФ является уместным, потому что он "вернул религию". На строительство храма ушло более трех миллиардов рублей.