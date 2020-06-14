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14 июня • обновлено в 14:44
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Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть. Фото и видео

3.2т
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Патриарх Кирилл освятил в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье. На церемонии присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

Также глава Русской православной церкви также помолился в нем об избавлении от коронавируса, о военных, а также о погибших и пострадавших, в том числе в плену, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Twitter "Мосленты"

Отметим, что церемония освящения вызвала негативную реакцию россиян в соцсетях: "Наводит ужас. Больше похож на храм из фильмов ужасов. Прямой намек на Путинский режим", "Адольф Гитлер шлет пламенный нацистский привет из ада за освящение его реликвий! Деды воевали... А за что воевали-то?", "Большое помещение! Можно сюда освященные танки ставить и даже ракету "Сатана"", "Насчет освящения спорно, а кучу бабла налогоплательщиков распилили и потратили на идеологического монстра", "Пир во время чумы...".

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Twitter "Мосленты"

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Twitter "Мосленты"

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Twitter "Главного либерала"

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ

Twitter "Мосленты"

"Гитлер шлет пламенный привет!" Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть
"Гитлер шлет пламенный привет!" Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть
"Гитлер шлет пламенный привет!" Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть
"Гитлер шлет пламенный привет!" Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть
"Гитлер шлет пламенный привет!" Патриарх Кирилл освятил главный храм ВС РФ и возмутил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны РФ заявили, что изображение диктатора Иосифа Сталина на мозаике в главном храме Вооруженных сил РФ является уместным, потому что он "вернул религию". На строительство храма ушло более трех миллиардов рублей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия Москва
Тег
РПЦ
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