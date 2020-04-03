Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл устроил объезд Москвы, во время которого он помолился об избавлении от коронавируса. Россияне возмутились и потребовали оштрафовать участников за нарушение режима самоизоляции.

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Передвигался глава РПЦ на Mercedes с мигалками, которую сопровождали еще несколько авто, в том числе полицейских (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

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Также с собой он взял икону Богоматери "Умиление", которую считают чудотворной.

Как пишет "Медуза", прямую трансляцию вели некоторые федеральные телеканалы, а канал "Спас" бегущей строкой показывал молитву против коронавируса, которая была утверждена РПЦ.

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Маршрут пролегал от резиденции патриарха в Чистом переулке до Спартаковской улицы около Елоховского (Богоявленского) собора, уточняет "Московский комсомолец". Кортеж передвигался по городу около двух часов.

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Эта акция вызвала возмущение россиян в социальных сетях. "Средневековье", "крестный езд", "на мерсах скрепнее", "оштрафовать за нарушение режима изоляции" – написали они.

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Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в "Мерседесе", и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Всё это транслируется в прямом эфире телеканала "Спас", ведущие молятся.



Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk — baza (@bazabazon) April 3, 2020

Патриарх Кирилл совершает крестный ход на автомобиле вокруг Москвы с иконой Богоматери "Умиление". Кортеж патриарха, молящегося об избавлении от коронавируса, сейчас движется по МКАД, следует из прямой трансляции телеканала "Спас".https://t.co/aAbOM3HwNB pic.twitter.com/gtiMgyPyWO — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве священники на джипах окропили город святой водой в целях борьбы с коронавирусом.

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