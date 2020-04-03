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3 апреля • обновлено в 22:28
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Патриарх Кирилл объехал Москву с молитвой против коронавируса и возмутил россиян. Фото и видео

2.7т
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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл устроил объезд Москвы, во время которого он помолился об избавлении от коронавируса. Россияне возмутились и потребовали оштрафовать участников за нарушение режима самоизоляции.

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Передвигался глава РПЦ на Mercedes с мигалками, которую сопровождали еще несколько авто, в том числе полицейских (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян

mk.ru

Также с собой он взял икону Богоматери "Умиление", которую считают чудотворной.

Как пишет "Медуза", прямую трансляцию вели некоторые федеральные телеканалы, а канал "Спас" бегущей строкой показывал молитву против коронавируса, которая была утверждена РПЦ.

"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян

mk.ru

Маршрут пролегал от резиденции патриарха в Чистом переулке до Спартаковской улицы около Елоховского (Богоявленского) собора, уточняет "Московский комсомолец". Кортеж передвигался по городу около двух часов.

"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян

mk.ru

Эта акция вызвала возмущение россиян в социальных сетях. "Средневековье", "крестный езд", "на мерсах скрепнее", "оштрафовать за нарушение режима изоляции" – написали они.

"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян

mk.ru

"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян
"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян
"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян
"На мерсах скрепнее": глава РПЦ объехал Москву с молитвой против COVID-19 и возмутил россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве священники на джипах окропили город святой водой в целях борьбы с коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия Москва
Тег
РПЦ
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
На телеге свидомее..
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2
2
Смульський Віктор
Смульський Віктор
Надо было еще и этого, ну как его, тянуть с парашютом на файле и чтобы за ним летели стерхи. А за мерсами на веревке болтались амфоры и на садовом, сквозь асфальт, всплыл батискаф. Люди (россияне), неужели вас настолько обнулили? Ну, что тут сказать?
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