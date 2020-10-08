Патриарх Кирилл назвал COVID-19 "последним сигналом от Господа" и ушел на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пандемия коронавируса является "последним звонком" и "удивительным уроком", который Господь преподал человеческому роду, после чего ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19.

Испытанию человечества "напастью" коронавируса Кирилл посвятил часть проповеди в храме Александра Невского в Переделкино. Ее текст выложили на сайте РПЦ.

Патриарх предположил, что человечество дошло "до некой точки", поэтому Господь погрузил людей в ситуацию, где они должны увидеть "тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни".

По мнению Кирилла, "напасть, обрушившаяся на весь род человеческий" не могла произойти просто так.

"Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего", – сказал патриарх.

Он подчеркнул, что человечество должно научиться "преодолевать суету жизни и больше думать о главном – о спасении души".

"И да поможет нам Господь усвоить этот удивительный урок, который одномоментно предается всему человеческому роду", – резюмировал Кирилл.

8 октября патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сказано в его послании к наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме, обнародованном на сайте РПЦ.

"Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", – сообщил Кирилл.

Как сообщал OBOZREVATEL, uлава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.