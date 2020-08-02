Глава РПЦ Кирилл назвал бредом новости о своем богатстве

Патриарх Российской православной церкви Кирилл завил, что сообщение о его богатствах – "бред" и "нападки на церковь", чтобы ее скомпрометировать.

Как утверждает глава РПЦ, слухи о его благосостоянии якобы обусловлены тем, что церковь "говорит божию правду", и это многим не нравится, передает РИА "Новости".

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять", – уверяет патриарх.

Такому "искушению", по его словам, подвергаются не только миряне. Кирилл рассказал, что однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи, сославшись на то, что состояние патриарха составляет $6 млрд.

"Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", – заявил Кирилл.

Напомним:

Глава РПЦ ранее засветил на публике элитные часы Ulysse Nardin стоимостью свыше 16 тысяч долларов.

Известно, что он имеет резиденцию за 2,8 млрд рублей и яхту стоимостью в $4 млн, элитный автопарк и другие предметы роскоши. В то же время верующих церковник призывает "отказаться от комфорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье.