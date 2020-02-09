Пассажиры съезжали по крыльям: в России случилось серьезное ЧП с самолетом

В Республике Коми (Россия) 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск.

У авиалайнера возникли проблемы с шасси и он буквально "брюхом" прокатился по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в момент ЧП на борту было 94 человека, в том числе четыре ребенка и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал: только одна пассажирка обратилась за помощью, но в итоге уехала.

ЧП с пассажирским Boeing-737 в России Telegram-канал Life Shot

По данным местных СМИ, шасси у лайнера сломались при заходе на посадку. Борт ударился о землю и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта.

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Telegram-канал Life Shot

Пассажиров пришлось эвакуировать, спуская по надувным трапам. При этом некоторые из них начали съезжать даже по крыльям неудачно приземлившегося самолета.

"У них не получается удержаться, и они падают прямо на "взлетку", – говорится в сообщении.

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Комсомольская правда

Как отметил один из пассажиров, экипаж сработал хорошо и не дал случиться трагедии.

Обстоятельства ЧП в аэропорту Усинска выясняются. Предварительно, причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия и видимость.

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Telegram-канал Life Shot

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Telegram-канал Life Shot

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Комсомольская правда

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Комсомольская правда

ЧП с пассажирским Boeing 737 в России Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Томске экстренно сел самолет компании "Руслайн", который вылетел из Екатеринбурга, из-за неисправности.

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