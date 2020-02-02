В ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме. Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.

Ассамблея, похоже, окончательно оформилась в международный бордель, в котором самые дорогостоящие элитные политические проститутки.

Они называют себя политиками, но продаются оптом и в розницу за кровавые деньги агрессора.

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