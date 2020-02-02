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2 февраля • обновлено в 10:04
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

ПАСЕ продалась за кровавые деньги агрессора

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В ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме. Таким образом было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.

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Ассамблея, похоже, окончательно оформилась в международный бордель, в котором самые дорогостоящие элитные политические проститутки.

Они называют себя политиками, но продаются оптом и в розницу за кровавые деньги агрессора.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Санкции против России Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
ПАСЕ Новости России
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
У СВИДОМЫХ ЗРАДА ЗА ЗРАДОЙ.... И не позавидовать... Уже не ВЕСЬМИРСНАМИ..
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