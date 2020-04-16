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16 апреля • обновлено в 18:47
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Парад на Красной площади превращается в чумной цирк

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Лично для меня, с первых же дней распространения эпидемии коронавируса на официальном уровне в России и озвучиванием этой проблематики с лоском цензуры и сокрытия реальной картины, было очевидным, что проведение такого масштабного мероприятия как парад Победы это преступное безрассудство.

Однако по практически тем же причинам, по которым введение общенационального карантина в РФ оттягивали под референдум 22 апреля о внесении изменений в Конституцию, тему парада жестко игнорировали в контексте распространения COVID-19. Причём “игнорировали” весьма активно, задействовав весь комплекс пропагандистских методов для убеждения населения в том, что парад нужен невзирая ни на что! И даже рассматривали возможность увязать парад победы над нацизмом вместе с победой над коронавирусом в России…

Но, что-то пошло не так.

Масштабы распространения коронавируса в России, похоже, выходят на тот уровень, когда даже самые сокровенные желания провести парад и пригласить на него побольше мировых лидеров, желающих завершить свою жизнь, будучи подключённым к ИВЛ, накрываются медным тазом. Вот только не свойственно Кремлю быть честным со своими гражданами, а потому и не удивительно, что вместо первых лиц, начинают в процессе отмены парада задействовать сторонние структуры.

Для начала были задействованы, так называемые, “ветеранские организации”, которые намедни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, в связи распространением коронавируса в стране.

Затем, через СМИ федерального уровня, был запущен нарратив о том, что по сообщениям от некоего источника в Администрации президента РФ, в Кремле уже принято решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату. Официально о переносе объявят, скорее всего, на этой неделе.

Что же, в итоге мы имеем следующую картину. Масштабное мероприятие, в котором должно было быть задействовано 15 тысяч человек, таки отменяется. И это правильно. Но, какой ценой? Ведь за время регулярных репетиций были заражены не десятки, а сотни военнослужащих. Сколько летальных исходов – вопрос второй. Но, все те ресурсы, что человеческие, что информационные, убеждавшие в режиме 24/7 население России в необходимости проведения парада, в итоге, оказались затрачены напрасно.

Таким образом, из парада, действующие власти РФ, сделали самый настоящий чумной цирк. Он и до этого в среде здравомыслящих пользовался плохой репутацией, ведь был не столько скорбным поминанием загубленных во Второй мировой войне жизнях, сколько демонстрацией напускной военной мощи ныне живущих кремлевских реваншистов. А теперь и вовсе, со всей этой абсурдной чехардой, стоившей здоровья и жизней, будет ассоциироваться именно с подобным шапито.

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Россия
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Источник: ЖЖ Злого одессита
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Масштабное мероприятие... таки отменяется. И это правильно..." - досадно, хотелось бы посмотреть: кто кого - атомная бомба побъёт ничтожный вирус (тьфу, смотреть не на что!) или корона бомбу.
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