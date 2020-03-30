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31 марта • обновлено в 01:51
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Панин резко выступил против Путина и призвал россиян открыть глаза

1.2т
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Скандальный российский актер Алексей Панин признался, что стал жертвой пропаганды Кремля и призвал своих сограждан "открыть глаза".

В интервью Дмитрию Гордону он сказал, что верил телеканалам РФ, поэтому думал, что "действительно Крым проголосовал и был честный референдум".

"Я не поддерживаю политику Путина. Я был идиотом. Я сейчас понимаю, что это неправда. Я мог бы тебе сказать очень много. Я бы очень хотел сказать российским людям наивным, которые смотрят "Первый канал" и канал "Россия": зайдите в интернет, посмотрите интервью Политковской, Литвиненко, Бори Немцова. Может, у вас глаза откроются?" – сказал Панин.

"Есть российские люди, которые интересуются чем-то. А есть люди, у которых есть просто "Первый канал", они живут в своем Торжке, бл*дь, и им пох*й. Моя мама – умная женщина. Но ей пох*й. Мы с Евой посмотрели про "Курск", как его утопили, бл*дь. Посмотрели про Беслан, как там напалмом детей сожгли, бл*дь. Слезы текут, бл*дь. Позор, стыдно. Бывает какая-то неправильная политика, я не очень в политике разбираюсь. А это позор!" – заявил актер.

Алексей Панин

Алексей Панин

Как писал OBOZREVATEL, накануне Панин заявил, что жители Крыма действительно хотели в Россию, но сейчас они поняли, что не все так хорошо, как им обещали.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Алексей Панин
Место
Россия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Этот непросыхающий собакоeб как раз годится хрюканам в авторитеты. Корифей! Специалист! Хороший кандидат в будущие президенты бывшей Украины.
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