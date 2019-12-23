"Палкой сверху, снизу бей!" В России тюремный спецназ отработал на школьниках разгон митингов

В Челябинской области России спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), провел в школе посвящение в кадеты. Бойцы продемонстрировали учащимся приемы разгона демонстрантов во время массовых беспорядков.

При этом родители очень удивились, увидев позже по местному ТВ сюжет с таким посвящением. Об этом сообщает Znak.

Отмечается, что все происходило на линейке в школе № 21 в Златоусте. Взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов.

В России тюремный спецназ отработал на школьниках разгон митингов Скриншот с видео

"Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!" – приказал руководитель, а бойцы выполнили соответствующие движения.

После того, как видео с урока о разгоне митингов попало в сеть, директора учебного заведения вызвали в мэрию.

А в Федеральной службе исполнения наказаний вскоре взялись объяснить такой перформанс перед учениками в Златоусте. Как пишет "360", в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области подтвердили, что выступление прошло в кадетском классе и было посвящено поведению во время чрезвычайных ситуаций.

Бойцы продемонстрировали учащимся приемы разгона демонстрантов Скриншот с видео

"Сотрудники исправительной колонии № 25 в Златоусте по приглашению руководства школы подготовили показательные выступления для учащихся, во время которых продемонстрировали действия групп быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Там заявили, якобы сотрудники ФСИН РФ не участвуют в разгоне демонстрантов на улицах. При этом отметили, что такое посвящение – это нормально для кадетского класса, поскольку его выпускники часто связывают свою жизнь со службой в силовых структурах, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

"Это именно для возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций на территории колонии, если бунт происходит или что-то подобное", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря под зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии.

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