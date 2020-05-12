Палата полностью выгорела: появились новые кадры пожара в больнице Петербурга

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге (Россия) произошел из-за загорания аппарата ИВЛ, который загорался дважды. Оба локальных пожара были потушены силами медиков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, медицинское оборудование вспыхнуло из-за короткого замыкания.

Палата в больнице Святого Георгия

"Медперсонал тушил его своими силами. Сперва им показалось, что они справились, но аппарат вспыхнул снова. Его пришлось заливать второй раз. Когда палата уже полыхала, а этаж был наполнен дымом, медработники вручную отключали все оборудование. Если бы они этого не сделали, жертв было бы намного больше", – говорится в сообщении.

Сгоревшая палата в больнице Святого Георгия

Источник в экстренных службах сказал, что первым о пожаре в 6:22 сообщил реаниматолог. Медики побежали туда и, увидев задымление, стали вызывать спасателей. Затем сами бросились эвакуировать пациентов из других отделений, так как пройти в реанимацию из-за дыма уже было невозможно. Потом приехали пожарные и на каталках вывезли 15 человек.

Также были опубликованы фото в палате, где сгорел аппарат ИВЛ. На снимках видно, что палата полностью выгорела и все помещение в черной копоти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.