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12 мая • обновлено в 14:05
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Палата полностью выгорела: появились новые кадры пожара в больнице Петербурга

1.4т
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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге (Россия) произошел из-за загорания аппарата ИВЛ, который загорался дважды. Оба локальных пожара были потушены силами медиков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, медицинское оборудование вспыхнуло из-за короткого замыкания.

Палата в больнице Святого Георгия

Палата в больнице Святого Георгия

"Медперсонал тушил его своими силами. Сперва им показалось, что они справились, но аппарат вспыхнул снова. Его пришлось заливать второй раз. Когда палата уже полыхала, а этаж был наполнен дымом, медработники вручную отключали все оборудование. Если бы они этого не сделали, жертв было бы намного больше", – говорится в сообщении.

Сгоревшая палата в больнице Святого Георгия

Сгоревшая палата в больнице Святого Георгия

Источник в экстренных службах сказал, что первым о пожаре в 6:22 сообщил реаниматолог. Медики побежали туда и, увидев задымление, стали вызывать спасателей. Затем сами бросились эвакуировать пациентов из других отделений, так как пройти в реанимацию из-за дыма уже было невозможно. Потом приехали пожарные и на каталках вывезли 15 человек.

Также были опубликованы фото в палате, где сгорел аппарат ИВЛ. На снимках видно, что палата полностью выгорела и все помещение в черной копоти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Новости России пожар
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