Падали в тишине: пассажир рассказал об аварии самолета в Подмосковье

Пассажир самолета А-321 рейсом Москва – Симферополь, который аварийно сел посреди поля в Подмосковье, Борис Швайгер рассказал детали инцидента.

Воспоминаниями о "втором рождении" поделился он в комментарии "Комсомольской правде".

Мужчина рассказал, что должен был лететь накануне, однако случайно взял билет на роковой самолет 15 августа.

Борис Швайгер Соцсети

"В самолете стояла гробовая тишина. О посадке не говорили. Все понимали, что происходит. Самолет снижался, земля была близко. Я боялся даже сказать, что вижу искры из двигателей, они горели. Секунды решали все. И я же специально беру место возле двигателя, чтобы сказать, если что-то такое увижу. Но в реальности не стал звать кого-то, разводить панику. Я понимал, что самолет падает и бежать к стюардессе небезопасно – лучше остаться на месте. Но мы приземлились. Люди в панике сами открыли одну дверь. Появились надувные трапы, экипаж снова появился, спускались женщины с детьми", – поделился он.

ЧП в Подмосковье Фото Бориса Швайгера

По словам Швайгера, уже за бортом самолета люди искали друг друга. И стремились отойти подальше – опасались, что самолет взорвется.

"Минут 15 паника, страх и осознание ситуации. Потом вышел пилот, сказал, что в 300 метрах аэропорт, показал направление, куда нам надо идти по кукурузному полю. И мы друг за другом пошли. Слышал, как мама сыну говорила, что ему будет что рассказать 1 сентября в школе. Думаю, что она пыталась бодрить сына, не нагнетать", – рассказал пассажир.

ЧП в Подмосковье Фото Бориса Швайгера

ЧП в Подмосковье Фото Бориса Швайгера

Авария А321 в Подмосковье Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Испуганные пассажиры самолета А-321 поблагодарили пилотов за спасенные жизни.

Весь экипаж российского самолета, который летел в Крым, внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

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