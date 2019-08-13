"Ответка" СБУ: Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева против российского дипломата во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", – сказано в сообщении.

Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата eadaily.com

Как заявили в ведомстве, спецслужбы Украины "устроили очередную провокацию", якобы безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове персоной нон грата.

"Необходимых доказательств противоправной деятельности по обыкновению предъявлено не было", – огрызнулись в России.

Напомним, во Львовской области силами Службы безопасности Украины был разоблачен местный житель, который собирал разведданные для спецслужб Российской Федерации и передавал их российскому разведчику под дипломатическим прикрытием. Россиянина объявили персоной нон грата и выдворили из страны в срочном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала российского шпиона-террориста "ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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