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"Ответит Путин": Ганапольский резко высказался об "отравлении" Навального

3.6т Читать материал на украинском

Если российский оппозиционер Алексей Навальный, у которого началась сильная аллергия в СИЗО, умрет, то в этом будут винить президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москва" высказал украинский журналист Матвей Ганапольский. Он призвал беречь здоровья Навального получше здоровья главы РФ, иначе за его смерть придется отвечать всем.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Эхо Москвы

"Алексей Навальный доставлен в больницу со странным приступом аллергии, хотя ребята из его окружения говорят, что никакой аллергии у него никогда не было. На 50 процентов есть уверенность, что его могли отравить. Мол, это просто аллергия, взял и умер. Ну что делать? Но если Навальный загнется, даже если поразит молния, то это будет молния Путина. И лично Путин, как и в случае с убийством Немцова, всегда будет в этом виноват. Никто другой, никакой-то там генерал ФСБ, никакая-то уборщица, которая плохо убрала в СИЗО. Просто – это будет очередное убийство, которое совершил российский президент", – уверен Ганапольский.

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Журналист призвали российские власти "не искать приключений на свою жопу и беречь здоровье Навального не хуже, чем они берегут здоровье Путина". В противном случае придется отвечать всем российским властям.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи заявили об отравлении Навального химическим веществом, это может быть похожий случай, как было в случае со Скрипалями.

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Персоны
Алексей Навальный Владимир Путин Матвей Ганапольский Борис Немцов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
А если Навальный через много лет умрет от старости - в этом тоже будет Путин виноват? Конечно будет, виноват будет в том, что позволил ему дожить до таких лет, обвинят в жестокости.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
То есть Лешенька съест что-то не то, Темнейший виноват? Логика в общем железная. Вполне для д*билов х*хлов.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Бухгалтер Борис, а х...хлы и не знают, что Нахальный имеет привычку есть полоний....
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ганапольский жжет: на Украине даже огнестрельное ранение из двух пистолетов в затылок и то самоубийством считают. А тут наелся чувак грибов - и помер. А что синяки под глазами - так нефиг было от грибов отказываться.
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