Отвечу Суркову:

- Что мы думаем о России и о ее отношениях с Украиной?

- России нет. Есть некий суповой набор, удерживаемый вместе неимоверными финансовыми усилиями. Это пропаганда за огромные деньги из бюджета, это дань Чечне, это дотации в Крым. Не будь потока субсидируемых государственным бюджетом фильмов о "величии", обязаловки проводить военные праздники в садиках и школах, накачки населения ненавистью к соседним странам, умалчивания реальных фактов, и так далее - вряд ли эти народы держались бы в месте. Слово расходится с делом - эта страна сама отдала Сибирь чужой стране, и вряд ли уже заберет ее обратно.

Владислав Сурков

Я постоянно встречаю рекламу "как русскому уехать в США", "как заработать в американском ютубе", "как зарабатывать так, чтобы жить в Тайланде", "куда лучше эмигрировать русским?", "как откосить от армии". Конечно, очень показательно для самой "крепкой" и единственно "настоящей" нации, чей русский язык беднее и моложе украинского. Из той самой Украины, "которой нет, а есть украинство".

Заявление Суркова о том, что Украину нужно принуждать к миру, дружбе и жвачке с Россией, лишь подтверждает, что без принуждения никто любить Россию не хочет. Ни Украина, ни Чечня, ни Крым (если бы туда не навезли заблаговременно россиян). Без принуждения сама Россия распадается, и если в Украине есть ядро того самого "украинства" - то есть ли оно в самой России без пресловутого принуждения - большой вопрос.

Вы сами не понимаете, о чем говорите. Либо знаете, но делаете ложную картинку для потребителей. Можно, конечно, называть сталь бумагой, но сталью она от этого быть не перестанет.

Українську мову вони, звичайно, не розуміють без перекладача, на відміну від білорусів, поляків. Трендіти язиками можна що завгодно. Переписувати історію, окупувати чужі землі, зомбувати своє населення. Можна, звичайно, перекидувати м`яч на поле українців, шукати в них недоліки, але це не створить з Росії супердержаву. А ось пустозвонами виглядати в очах світу - чому б ні?

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