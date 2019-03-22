Отвалился хвост: в России случилось новое ЧП с вертолетом

В России вертолет авиакомпании "Ямал" совершил жесткую посадку в поселке Нори Надымского района.
В результате произошедшего у вертолета отвалился хвост. Судно совершало рейс Надым — Нори — Ныда — Кутопьюган — Надым, сообщает пресс-служба Следственного комитета в РФ.
В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал.
Фото с места ЧП
"По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении.
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