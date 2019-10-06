Отступление и покушение: Путину предрекли переломный год

Астролог Эфа Форина спрогнозировала отступление президенту РФ Владимиру Путину в 2020 году.

"Придется отступать, при этом теряя прежние договоренности и позиции", – сказала она в блоге OBOZREVATEL.

По ее прогнозам, "год для Путина будет переломным в части того, что его ошибка в августе 2016 года при тайных переговорах принесет ему большие осложнения в руководстве страной".

2020 год будет переломным для Путина

В апреле 2020 года произойдут события, "при которых ему будет достаточно сложно удержаться на плаву", - сказала Эфа Форина. В то же время она добавила: "Одновременно с этим ему будет оказана тайная помощь от враждебной стороны. Путем заключения тайного договора и некоторых уступок мирового характера он сможет еще удержаться на своем месте".

"Сложности по здоровью можно ожидать в августе и октябре 2020 года. В августе возможно покушение через огонь, взрыв, выстрел", – продолжила астролог.

"Империя устоит, но император будет уже не тот", – резюмировала она.

Напомним, 7 октября 2019 года президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году в день 66-летия Путина украинцы и ряд россиян с сарказмом поздравили его, выразив надежду, что он станет последним в его жизни.

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