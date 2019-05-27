Отставка Суркова: в России слили скандальные данные о кураторе "Л/ДНР"

В России опровергли информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который является куратором войны на Донбассе.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью "КП" рассказал, что Сурков не писал заявление об отставке: "Это неправда". Эксперт отметил, что против Суркова идет кампания по дискредитации.

"Думаю, Владиславу Юрьевичу известно, кто. На такой же вопрос, который я задал ему, он ответил: "свои люди, сочтемся", – рассказал Чеснаков.

Также российский эксперт назвал основные проблемы в "Л/ДНР", среди которых низкий доход людей.

"Можно сказать много хорошего, но я бы хотел выделить проблему, которая мне представляется первоочередной - это бедность, недопустимо низкий уровень доходов населения. Зарплаты здесь ниже, чем по ту сторону линии фронта. Это недопустимо… Правительства ДНР и ЛНР должны сделать все для повышения зарплат. А Россия обязана резко наращивать гуманитарную помощь, чтобы уровень жизни на Донбассе уже в этом году стал выше, чем на контролируемых Киевом территориях", – добавил Чеснаков.

Владислав Сурков и Владимир Путин Rabinovich TV

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сообщения об уходе Суркова.

"Кадровые слухи не комментируем, никаких указов не было", – заявил он.

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