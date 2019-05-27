Отставка Суркова: в России слили скандальные данные о кураторе "Л/ДНР"

В России опровергли информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который является куратором войны на Донбассе.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью "КП" рассказал, что Сурков не писал заявление об отставке: "Это неправда". Эксперт отметил, что против Суркова идет кампания по дискредитации.
"Думаю, Владиславу Юрьевичу известно, кто. На такой же вопрос, который я задал ему, он ответил: "свои люди, сочтемся", – рассказал Чеснаков.
Также российский эксперт назвал основные проблемы в "Л/ДНР", среди которых низкий доход людей.
"Можно сказать много хорошего, но я бы хотел выделить проблему, которая мне представляется первоочередной - это бедность, недопустимо низкий уровень доходов населения. Зарплаты здесь ниже, чем по ту сторону линии фронта. Это недопустимо… Правительства ДНР и ЛНР должны сделать все для повышения зарплат. А Россия обязана резко наращивать гуманитарную помощь, чтобы уровень жизни на Донбассе уже в этом году стал выше, чем на контролируемых Киевом территориях", – добавил Чеснаков.
Владислав Сурков и Владимир Путин
Rabinovich TV
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сообщения об уходе Суркова.
"Кадровые слухи не комментируем, никаких указов не было", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник Путина Владислав Сурков неизменно занимался кураторством самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года, когда Россия оккупировала восток Украины.
В начале мая российский проект WarGonzo,который поддерживает боевиков на Донбассе, со ссылкой на источник в Администрации президента РФ подтвердил, что Сурков продолжает курировать "Л/ДНР".
Ранее же некоторые СМИ писали, что Сурков, вероятнее всего, покинул пост главного куратора непризнанных "Л/ДНР", и его место вновь предложили Михаилу Бабичу.
Информация о его отставке появлялась уже не один раз. Одной из причин называли то, что он стал слишком опасным для президента РФ.
24 мая Владислав Сурков посетил временно оккупированный Донецк.
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