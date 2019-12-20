Отшельник и лгун: выяснились личные нюансы о московском стрелке

39-летний Евгений Манюров, который расстрелял людей под зданием Федеральной службы безопасности в Москве, очень увлекался стрельбой.

Как рассказала его мама проекту Baza, это было его самым большим хобби. Мужчина долгое время работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.

Правда, как выяснилось, матери он об этом не сообщил. "Он обычно утром уходил, говорил: "Мне на сопровождение". У меня душа как-то затрепетала вечером – что-то случилось, что он домой не приехал", – говорит женщина.

39-летний Евгений Манюров

По ее словам, особо близких друзей у него не было, также как и женщины.

Уезжая из дома перед тем, как устроить стрельбу, Евгений заявил матери, что отправляется на соревнования по стрельбе.

Фото сделали журналисты возле дома стрелка

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени – у него работа и хобби", – рассказала мать.

Фото сделали журналисты возле дома стрелка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео момента ликвидации злоумышленника, открывшего стрельбу в столице РФ.

По официальным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы в Москве один сотрудник ФСБ погиб, еще 5 человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован силовиками. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

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