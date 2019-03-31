Отрезала ухо из-за 500 рублей: в России мать совершила зверство над сыном

В российском Зеленограде мать отрезала своему 11-летнему сыну часть уха из-за 500 рублей.

Как сообщает МК, инцидент произошел 27 марта на участке одного из частных домов в Зеленограде. Около 15.00 11-летний Андрей (все имена изменены) вернулся из школы. Мальчик признался ей, что без спросу взял из кошелька, который лежал в туалетной комнате, 500 рублей.

Далее, со слов школьника, его мать достала из тумбочки коричневый поводок для собак с металлическим карабином на конце и со словами "иди сюда, тварь" начала избивать сына.

Потом она заставила его раздеться, вывела во двор, подвела ребенка к бойлерной и отрезала ему мочку уха ножом, который прихватила по дороге.

МК

Мальчик смог самостоятельно остановить кровотечение. Он специально пошел в школу в шапке, но педагоги все равно заметили неладное и сообщили об этом правоохранителям.

Стражи порядка задержали женщину и опросили ее сына (ребенок признался, что мать не первый раз поднимает на него руку). его сразу же направили в центр поддержки семьи и детства, а Нину арестовали. По данному факту следователи возбудили уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как выяснили СМИ, женщина фигурирует в другом уголовном деле, где она же отрезала своему мертвому супругу пальцы и выкинула их, чтобы прикрыть среднего сына-убийцу. Всего в семье трое детей.

Дело об убийстве еще расследуется, средний сын скоро предстанет перед судом.

Со слов соседей, убитый глава семейства последнее время продавал сильнодействующие медицинские препараты. Что касается его жены, то она подрабатывала в ветеринарной клинике.

"У них два джипа, в самом жилище собачий питомник, был там пару раз — невозможно находиться, так как все в моче и фекалиях", — рассказали соседи.

Как сообщал OBOZREVATEL, участника шоу "Х-фактор-6" Ярослава Ромашова из города Борзна в Черниговской области посадили в тюрьму за убийство. Он забил до смерти мешавшего ему спать пенсионера.

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