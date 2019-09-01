Отрезал голову и не жалеет: в России отец по-зверски убил младенца

Житель российского города Саратов жестоко убил двухмесячную дочь и спрятал тело на чердак.
По данным местного издания "ЧП Саратов", убийца сознался в том, что отрезал ребенку голову, но сам ни о чем не жалеет.
Семья переехала на съемную квартиру в этом городе в 2017 году. Мужчина нигде не работал все это время, ссылаясь на плохое самочувствие.
Чердак, на котором мужчина спрятал тело дочери
"31 августа 26-летняя жена мужчины вышла из дома вместе со старшим сыном в магазин. Вернувшись домой, женщина обратила внимание на отсутствие грудной дочери. На вопрос жены, куда пропала дочь, мужчина сказал якобы ее забрали незнакомые ему люди. Однако соседи заметили, как мужчина с большой сумкой поднимался на чердак жилого дома", – сказано в сообщении.
Полиция обнаружила на чердаке в сумке тело погибшей малышки и огромный нож. Уточняется, что мужчина не считает себя отцом ребенка. У него уже есть старший сын, которого он "безумно любит".
Мужчина отрезал голову дочери и спрятал тело на чердак
"Мужчина сознался в убийстве. Причиной своего зверского поступка он называет то, что девочка, которую он с супругой забрали в августе 2019 года, оказалась недоношенной. Также задержанный считает, что "все сделал правильно" и не сожалеет о содеянном. В настоящее время мужчина дает признательные показания сотрудникам правоохранительных органов. Следователи СУ СК завели уголовное дело по факту обнаружения трупа малолетнего ребенка", – добавили в издании.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненской области жена жестоко убила мужа, а после попыталась расчленить тело, чтобы спрятать труп.
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