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Отравление Скрипалей: Россия пошла на новую уловку

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Посольство России в Великобритании хочет провести беседу с сотрудниками больницы в Солсбери, где находились экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления.

Дипломаты требуют объяснить, чем и как лечили Скрипалей, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так вышло, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери", – сказал Яковенко.

Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль

Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль

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Он также обвинил Британию в вывешивании флага РФ возле собора в Солсбери.

"Это изысканная британская провокация. Потому что попытка создать дополнительную ассоциацию с Россией, применительна к тому, что произошло в Солсбери", – добавил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
РоссияМосква
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Д Алексей
Д Алексей
Зачем вате такие потуги? После двух клоунов педиков» гружданских»и ихнего шпили вили и так все понятно ))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот ведь парадокс, НИКТО не видел отравленного Скрипаля, но ВСЕ знают, что его отравили...
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