Экс-разведчик КГБ связал отравление Навального с "разработкой COVID-19 в России"
Причиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального могло стать его расследование о государственном вирусологическом центре "Вектор", которое представляет опасность для Кремля.
Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец. Он уверен, что случай с оппозиционным политиком – это "несомненно отравление".
"Присутствие в настоящее время рядом с ним представителей ФСБ наводит на нехорошие подозрения. Это объясняет боязнь лечащих врачей сказать что-либо лишнее о состоянии пациента, отказ пустить к нему жену под смехотворным предлогом, что, кроме паспорта, для этого необходимо показать еще и свидетельство о браке, а также отказ пропустить к нему лечащего врача", – отметил Швец.
Он считает, что у нападения на политика "есть два вектора". Первый связан с визитом Навального в Новосибирск "для проведения секретного расследования". Там за ним было замечено наружное наблюдение.
"В Новосибирской области расположен теперь уже известный центр "Вектор", из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась "нетипичная" пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению", – заявил бывший разведчик.
Он напомнил, что с началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать тест на коронавирус, является "Вектор".
"Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины, лишь усиливают подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие "шалости", – утверждает Швец.
"Второй вектор: отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева", – сказал он.
Экс-разведчик считает, что в рамках этой операции власти России необходимо "нейтрализовать возможные массовые акции протеста".
"Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты", – отметил эксперт.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.