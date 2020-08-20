Экс-разведчик КГБ связал отравление Навального с "разработкой COVID-19 в России"

Причиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального могло стать его расследование о государственном вирусологическом центре "Вектор", которое представляет опасность для Кремля.

Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец. Он уверен, что случай с оппозиционным политиком – это "несомненно отравление".

"Присутствие в настоящее время рядом с ним представителей ФСБ наводит на нехорошие подозрения. Это объясняет боязнь лечащих врачей сказать что-либо лишнее о состоянии пациента, отказ пустить к нему жену под смехотворным предлогом, что, кроме паспорта, для этого необходимо показать еще и свидетельство о браке, а также отказ пропустить к нему лечащего врача", – отметил Швец.

Он считает, что у нападения на политика "есть два вектора". Первый связан с визитом Навального в Новосибирск "для проведения секретного расследования". Там за ним было замечено наружное наблюдение.

"В Новосибирской области расположен теперь уже известный центр "Вектор", из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась "нетипичная" пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению", – заявил бывший разведчик.

Он напомнил, что с началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать тест на коронавирус, является "Вектор".

"Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины, лишь усиливают подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие "шалости", – утверждает Швец.

"Второй вектор: отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева", – сказал он.

Экс-разведчик считает, что в рамках этой операции власти России необходимо "нейтрализовать возможные массовые акции протеста".

"Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты", – отметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL: