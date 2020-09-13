Итак, в деле отравления Алексея Навального вырисовался отчетливый след ГРУ. И если ранее это было лишь одно из предположений, версия, то теперь можно с уверенностью говорить об участии именно этой силовой структуры в отравлении российского карманного оппозиционера.

Так, намедни, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль сообщил, что Алексей Навальный был отравлен одной из разновидностей яда “Новичок”, имеющего более сильный эффект, нежели все известные его подтипы.

По мнению немецкой разведки отравители рассчитывали, что Алексей Навальный умрёт во время перелета в самолете, когда ему никто не сможет помочь. Однако, решение пилота самолёта об экстренной посадке в аэропорту Омска, а так же своевременная инъекция атропина, сделанная российскими врачами, спасли жизнь Навальному.

Что же, причастность спецслужб РФ к отравлению Алексея Навального никогда не поддавалась сомнению, вопрос был лишь в том, кто стоял за этой операцией. И лично для меня всегда на первом месте была версия отравления Навального - ГРУ. А заключение Федеральной разведывательной службы Германии эту версию делают не только приоритетной, но теперь ещё и единственной.

За последние несколько лет мы стали свидетелями целой серии отравлений, разной степени успешности, неугодных России персоналий, проживающих в Европе. Стоит вспомнить такие акции как отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, а так же Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году. В обоих случаях в качестве яда использовалось детище военных лабораторий РФ – яд “Новичок”. И в обоих случаях его применяли агенты именно ГРУ.

Фактически, именно у ГРУ имеется полная монополия на применение “Новичка” и ни одна другая силовая структура не может его использовать без ведома этой силовой структуры. Разве только, чтобы подставить своих конкурентов в рамках некоего межведомственного соперничества или конфронтации…

Разумеется, в данном случае я имею ввиду ФСБ, которая долгое время покровительствовала Алексею Навальному и могла использовать сакральную жертву главного оппозиционера всея России для своей двойной игры. Но, этот вариант, который я так же рассматривал ранее, полностью отпадает, поскольку Навальный был отравлен именно новым, более сильным типом “Новичка”, который мог быть разработан только в лабораториях МО РФ и применение которого могло быть санкционировано только внутри ГРУ.

Более того, применение этого яда настолько строго санкционировано, что в последнее время использовалось в спецоперациях в основном служащими войсковой части 29155, находящейся под командованием генерал-майора Андрея Аверьянова.

Но если это так и версия с участие ГРУ в этом скандальном деле подтверждается, то возникает вопрос – для чего необходимо было отравлять российского оппозиционера, который долгими годами играл роль именно тормоза протестных настроений?

С момента отравления Навального этот вопрос, пожалуй, был одним из наиболее важных. Ведь если бы ФСБ, которая покровительствовала Навальному, была причастна к его отравлению, то выгода могла заключаться лишь в создании сакрального образа, для вывода на передовую “борьбы с диктаторской властью” новых марионеточных героев. Но, как мы уже знаем, ФСБ в данном случае не была задействована. Разве что на этапе спасения Навального, обеспечивая доступ к его телу врачей с высокой степенью доверия.

В свою очередь, выявившийся однозначный след ГРУ расставляет все точки над “i” в этом непростом деле.

Ранее я уже писал, что Алексея Навального его работодатели (ФСБ) попытались интегрировать в протесты в Хабаровском крае с целью их нивелирования. В принципе, задача, с которой Алексей справлялся на протяжении всей своей “карьеры” и то, для чего он вообще был выведен в свет – не позволять протесту и малейшего шанса на существование.

Но Хабаровский протест является проектом ГРУ и сгрупировавшихся вокруг него элит, по сути взявшие под свой контроль целый край и культивирующее в нём специфический “русский бунт”. Интеграцию Навального в хабаровский протест, которая сулила обнулением всему проекту, на Гризодубовой не могли себе позволить и, поэтому были задействованы аля-бойцы генерал-майора Аверьянова.

Однако операция по устранению Алексея Навального носила своей целью не только то, что мы видим на поверхности.

Когда принимаются подобные решения, детально просчитываются все последствия. И тот, кто принимал решение об устранении оппозиционера, прекрасно понимал, что эта смерть повлечет за собой очередной международный скандал, удар по авторитету России и власти, в первую очередь в лице Владимира Путина, волну санкций и, конечно же, очередную демонизацию ФСБ.

И решение было принято, ведь принимающего оное вполне удовлетворяли все эти негативные последствия, поскольку принимал его – Сергей Кужугетович Шойгу и сплотившиеся вокруг него политические и финансовые элиты. Ни Путин, ни Бортников, ни Нарышкин, ни кто-либо другой из когорты особо приближенных, которым Навальный был выгоден и полезен живым, не мог принять столь абсурдного решения. А вот Министр обороны РФ, видевший себя в ближайшем будущем приемником Путина, но оказавшимся у разбитого корыта после обнуления президентских сроков по итогам внесенных изменений в Конституцию, начинает грязную и очень жёсткую игру, игру на выживание, потому что либо он либо его.

Но, в очередной раз в красивом и слаженном плане ГРУ, что-то пошло не так, а именно – жертва снова выжила. Причём жертва не просто выжила, но и была отправлена в Германию с последующим выяснением источника отравления, происхождения яда и международной оглаской всей информации, что в свою очередь выставило напоказ отчетливый, глубокий след ГРУ. Причем даже не столько одного ГРУ, сколько и тех амбиций, что скрывает Сергей Шойгу по отношению к президентскому креслу и в целом, своего доминирования в российских регионах.

А потому, кто знает, возможно, отравление Алексея Навального на самом деле запустит куда более серьезный маховик событий внутри России, нежели очередная серия международного “токсичного” скандала в бесконечном сериале авторства войсковой части 29155.