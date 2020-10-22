Путин об отравлении Навального: я разрешил перелет, а могли бы и не выпускать

Президент России Владимир Путин заявил, что лично разрешил вылет оппозиционного политика Алексея Навального в Германию для лечения после отравления.

Этот инцидент глава РФ прокомментировал во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября. Трансляция мероприятия велась на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин утверждает, что "если бы в России хотели отравить Навального, то вряд ли бы отправили его лечиться в Германию".

Он сказал, что сам поручил Генпрокуратуре РФ выпустить политика за границу, хотя, по словам Путина, у россиянина были ограничения на выезд.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом... Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", – утверждает глава РФ.

Он также усомнился в результатах международных экспертиз, которые подтвердили, что оппозиционера отравили.

"Сказали, что нашли следы "Новичка", передали данные в ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], а потом нам сказали, что это не "Новичок". Так "Новичок" или не "Новичок"?" – спросил Путин.

Президент также заявил, что Россия якобы готова принять участие в международном расследовании инцидента.

Фрагмент выступления Путина:

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", которые не включены в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия.

Политика отравили 20 августа. Из России он был направлен в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

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