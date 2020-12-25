Либеральная общественность шокирована опросом "Левады-центра", который показал, что 30% опрошенных считают отравление Навального инсценировкой. Это "ужас-ужас!", считают многие либералы. Конечно, было бы хорошо, если бы на следующих выборах, зная об отравлении, российский народ дружно, как в Чечне, проголосовал за Навального всеми 140 процентами. Однако, этого не будет. Кроме того, я бы предложил взглянуть на эти цифры с другой стороны.

Итак, по известному суждению, что оптимисты и пессимисты отличаются по стакану, который наполовину полон, или наполовину пуст, рассмотрим цифру 30%. А если я переформулирую так: только 30% опрошенных, находящихся под 24-х часовым зомбированием Соловьёвых, Киселёвых, Скабеевых и самого Путина сказали, что это инсценировка. Не 80, не 95, а только 30-ть. К тому же, первый сюжет Навального посмотрели уже 20 миллионов, а второй – 18 миллионов зрителей. Можно говорить, что они посмотрели, и всё. Но этот интерес дорогого стОит – не всегда говоришь при опросах то, что думаешь.

Смотрим цифры далее. Как уж ни старался Путин имя Навального не называть, как Песков своими усами ни шевелил, но 61% (!!!) слышали о факте отравления. А когда слышишь новость, пусть пОходя, она становится частью любопытства. И хотя любопытство не всегда перерастает в интерес, связка "государство-отравитель" у многих появится. Путинскую страну не любят, как не любили брежневскую, а чем дольше Путин цепляется за власть, тем больше будет его общественное отторжение.

Кстати, важная цифра, про то, что отравление – провокация западных спецслужб сказали только 19% — то есть в главную путинскую версию верит минимум.

Делаем выводы, а они такие: если для кого-то идеальный опрос в том, что завтра все побегут штурмовать Кремль, то тут таких настроений нет. Но если смотреть на этот опрос глазами аналитика, то он для власти катастрофический, ибо всё больше людей знают о Навальном; знают, что его бьёт власть, а в России битых любят.

Дальше – больше: теперь все будут следить, (простите меня за мой цинизм), не закончит ли ФСБ свою операцию, не отравит ли Навального. И теперь понятно, что Навальный вернётся в Россию, он должен показать, что не боится Путина и его убийц.

Если же говорить о последствиях, то они только разворачиваются и тут трудно сказать, куда они качнут общественное мнение, потому что любые новые санкции не тронут Путина и нового большого патриота России Дерипаску, а Воронеж тронут. Власть же постарается связать любые санкции против себя и отравителей с персоной Навального – типа, вот он главный виновник ваших новых бедствий.

Но и Навальный не прекратит быть "человеком-катком", атаки на власть продолжатся.

Стакан будет то наполовину пуст, то наполовину полон.