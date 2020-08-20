Пресс-секретарь Навального назвала возможную причину его отравления

Вероятное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может быть связано с предвыборной кампанией.

Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказала пресс-секретарь созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш. Отмечается, что в некоторых регионах РФ голосование начинается уже 19 сентября.

"Я не знаю, как принимаются все эти решения, но, очевидно, власть исходит из каких-то своих собственных представлений о том, когда опасная ситуация и когда нужно каким-то образом нейтрализовать Алексея, если мы можем так называть", – сказала Ярмыш.

Она добавила, что не знает точной причины, почему инцидент случился именно в этот день. "Но да, я думаю, что это наверняка связано с очередными выборами", – подчеркнула Ярмыш.

Как писал OBOZREVATEL: