Пресс-секретарь Навального назвала возможную причину его отравления

Дарья Дурова Новости России 21:05, 20.08.2020

Вероятное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может быть связано с предвыборной кампанией.

Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказала пресс-секретарь созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш. Отмечается, что в некоторых регионах РФ голосование начинается уже 19 сентября.

"Я не знаю, как принимаются все эти решения, но, очевидно, власть исходит из каких-то своих собственных представлений о том, когда опасная ситуация и когда нужно каким-то образом нейтрализовать Алексея, если мы можем так называть", – сказала Ярмыш.

Она добавила, что не знает точной причины, почему инцидент случился именно в этот день. "Но да, я думаю, что это наверняка связано с очередными выборами", – подчеркнула Ярмыш.

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