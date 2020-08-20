Пресс-секретарь Навального назвала возможную причину его отравления

Навального могли отравить в аэропорту из-за выборов.
Вероятное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может быть связано с предвыборной кампанией.
Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказала пресс-секретарь созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш. Отмечается, что в некоторых регионах РФ голосование начинается уже 19 сентября.
"Я не знаю, как принимаются все эти решения, но, очевидно, власть исходит из каких-то своих собственных представлений о том, когда опасная ситуация и когда нужно каким-то образом нейтрализовать Алексея, если мы можем так называть", – сказала Ярмыш.
Она добавила, что не знает точной причины, почему инцидент случился именно в этот день. "Но да, я думаю, что это наверняка связано с очередными выборами", – подчеркнула Ярмыш.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.
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