Как и ожидалось, Алексей Навальный воскрес и бодро пошел на поправку. Никаких сомнений, что его пытались отравить и что его вылечат, как-то не возникало. Вопрос заключается в другом – кто эти отравители и зачем это надо? На фоне других глобальных проблем, Кремлю такое отравление популярного разоблачителя коррупционеров в своей стране, очень некстати. Вероятно, мало кто понимает ту систему власти, которая сегодня функционирует в России. Это мафия и "крестный отец" там не диктатор, а смотрящий. Мафия может также легко его убрать, как и поставила. Однако, как и в любой мафии, внутри ее есть кланы и группы, интересы которых не всегда и не во всем совпадают. Скорее всего, что попытка отравления Навального это следствие борьбы кланов и он стал жертвой той борьбы. Почему попытка оказалась неудачной? Потому что действовали непрофессионалы. Если бы Лубянке была поставлена задача отправить на тот свет Навального, то он сейчас разговаривал бы с архангелами, а не в инстаграмме с вами.

"Контора" не ошибается и у нее есть яды, которые очень трудно определить (как яд кураре, к примеру) и которые действуют безотказно – паралич сердца через несколько секунд. Вполне возможно, что этим ядом был отравлен Бадри Патаркацишвили в Лондоне. Тот самый Бадри, который содействовал устройству Путина в Москве через своего друга и партнера Березовского. На других примерах, мы видим, как "контора" сработала наверняка – Александр Литвиненко, Борис Березовский, Анатолий Собчак и другие. Случай со Скрипалями исключительный в связи с местом применения "Новичка" и обстоятельствами, к тому же ими занималось ГРУ, а не ФСБ. По части такой версии отравления Навального я могу ожидать большие возражения и даже гневные обвинения, мол, "защищаю Путина", потому как "Новичком" распоряжается Путин и больше никто. Это полный бред. Если в какой-то клан входят олигархи и генералы ФСБ и ГРУ, то за пару миллионов долларов добыть этот "Новичок" не представляет никакого труда в стране, где можно купить все, начиная от ракеты с ядерной боеголовкой.

Навальный это классический случай для Запада: идеальная семья, симпатичная жена, англо говорящий "борец с коррупцией", жертва путинского режима. Недоумение вызывает лишь одно – ни одного чиновника, которых он "вывел на чистую воду", не только не посадили, но даже и не уволили. Назвать его Дон Кихотом как-то не поворачивается язык, поскольку фонд имел весьма солидные ресурсы, глава его далеко не бедствовал и кто-то регулярно сливал ему конфиденциальную информацию о банковских вкладах и недвижимости коррупционеров. Однако такие люди нравятся Западу и с этим ничего не поделать. Сможет ли Алексей вдруг оказаться во главе России? Большой вопрос. Впрочем, спекулировать на эту тему, пока не имеет смысла.

Другой отравитель уже совсем иного калибра – президент Беларуси Александр Лукашенко. В чем заключаются его злонамеренные деяния? В том, что он политически отравил и скомпрометировал всю власть в своей стране. На данный момент его не признали в качестве президента очень многие западные страны, начиная с Соединенных Штатов. Как в таких условиях Беларусь будет решать свои политические и экономические вопросы?, - остается загадкой. Диктаторский режим, который установился в Беларуси, одними мирными протестами с флагами и шариками не изменить. По всей вероятности Лукашенко останется в своем кресле еще некоторое время, пока экономика страны не начнет сыпаться, как карточный домик, в условиях санкций и прекращения сотрудничества со всеми странами, кроме России и Китая. Реакция Кремля предсказуема, - терять последнюю славянскую страну в своем альянсе "русского мира", Москва определенно не хочет. Содержать же всю республику Кремлю уже не под силу, ему хватает Крыма и Донбасса. В итоге, Беларусь рано или поздно уйдет с орбиты Москвы и мы увидим обновленную страну без террора и преследования оппозиции.