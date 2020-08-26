Интересная мысль сегодня прозвучала от немецкого парламентария, члена Христианско-демократического союза Германии Михаэля Галера, который предположил, что Берлин вполне может в наказание за отравление Алексея Навального выслать из Германии российских дипломатов.

Честно говоря, меня такое заявление весьма смутило. Разумеется, оно не утверждено, но если озвучивается, то значит – обсуждается в стенах Бундестага. Но, что важно, настолько серьезной санкционной меры к России не применялось Германией не за вторжение российских войск в Украину, не за убийство в центре Берлина Зелимхана Хангошвили… В свою очередь, российский оппозиционер, удостоился подобной чести “отмщения”, которой не удостаивался посмертно ни Александр Литвиненко, ни Борис Немцов…

Не слишком ли много чести к оппозиционеру, который как лидер этой самой оппозиции ни сделал ровным счетом ничего, кроме как придушил десяток протестов своей безвольностью, мягкотелость и инфантильностью?

Отвечая на этот вопрос, мы и приходим к выводу, что отравление Алексея Навального и вполне прогнозируемая реакция Запада, который очень предсказуем, играют во благо одного из участников нынешнего пасьянса.

Например, тот факт, что руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, через свой аккаунт в Twitter сообщает, что вещество, которым был отравлен лидер оппозиции, относится к той же группе ядов, что и известный "Новичок", говорит о том, что оппозиционера уже ставят в один ряд с неудачно отравленным полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В свою очередь, до сих пор точных данных о том, чем был отравлен Навальный – нет.

Но, уже не так важно становится, каковы будут окончательные результаты анализов, ведь в информационном пространстве формируется образ, значительно повышающий баллы откровенно поизносившегося и не единожды раскрытого в ангажированности героя оппозиции.

Навальный на протяжении всего этого времени довольно неплохо выполнял свои функции, а именно – сводил на нет весь протестный потенциал, который зарождался и вспыхивал в России. Благодаря его деятельности, российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями. А потому, ФСБ могло спать спокойно, их карманный оппозиционер всегда держал руку на пульсе.

Когда же в Хабаровском крае вспыхнули протесты в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, первоначальный план федералов был –традиционное силовое подавление. Но тут коса нашла на камень, ведь выяснилось, что хабаровский протест курируется ГРУ.

Силовое вмешательство, которое планировали в первые же дни протестных шествий, было отложено и Лубянка приняла решение инфильтрировать в хабаровское протестное движение известного карманного оппозиционера.

А потому и не удивительно, что Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории. Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.

Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает “руку запада” практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где так же образно фигурировал Алексей. А вот кураторам “хабаровского” проекта некий “западный след” уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта.

Если действительно за попыткой устранения (не исключено еще, что и в принципе – устранения как такового) Алексея Навального стоит именно ГРУ, то мы с вами стали свидетелями не столько грубейшей пощечины одной силовой структуры другой, сколько, в каком-то смысле, ее стратегического провала.

Ведь если Алексей Навальный выживет, то он станет непорочным символом протеста. Если Алексей Навальный умрет, он тоже станет непорочным символом российского протеста. В обоих случаях это именно то, что лишает ГРУ права на культивацию и экспериментирование с традиционным русским бунтом, ведь непорочный символ крыть нечем.

Выстрел себе же в ногу? Определенно, хотя, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, этот выстрел все же мог быть сделан не самими же ГРУ, а как раз их лубянковскими антагонистами, снимающими со своего карманного оппозиционера сейчас самые жирные сливки.

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