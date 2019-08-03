"Отравили Петров и Боширов": состояние Скрипаля резко ухудшилось

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого вместе с дочерью отравили в британском Солсбери, не собирается возвращаться в Россию.

Об этом "РИА Новости" рассказала его племянница Виктория Скрипаль, которой экс-ГРУшник позвонил по телефону 26 июня.

По словам Виктории, состояние ее дяди ухудшилось, из-за чего он постоянно находится под наблюдением врачей.

Девушка уточнила, что "не хотела предавать огласке" разговор со Скрипалем, не уточнив, почему все-таки решила поделиться этим с журналистами. Россиянин, по ее словам, говорил с ней около пяти минут.

"Все его звонки длятся не более 5 минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию", – заявила Виктория Скрипаль.

"Он уверен, что его отравили Петров и Боширов", – цитирует женщину "Фонтанка.Ру".

При этом семья удивлена тем, что Скрипаль не позвонил на день рождения своей матери.

"Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена... Конечно, нам бы хотелось, раз уж начал звонить, то чтобы звонил регулярно", – подчеркнула племянница экс-разведчика.

Сергей Скрипаль news.ru

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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