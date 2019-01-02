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Отмывают имя маньяка: Каспаров призвал россиян к бойкоту пропутинских артистов

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Россияне должны бойкотировать спектакли, выставки и выступления известных соотечественников, которые поддерживают политику президента Владимира Путина.

Такая активная гражданская позиция будет помогать бороться против путинского режима, сказал в одном из своих последних выступлений российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Многие известные россияне, в том числе искусства и спорта, оказывают огромную поддержку путинскому режиму. Это позволяет ему отмывать свое имя как в России, так и за рубежом. Ведь на известных людей ориентируются многие люди, в том числе и обычные россияне. Пусть теперь начнут бойкотировать их спектакли и выступления. Сопротивление не всегда должно быть агрессивным", – сказал политик.

Отмывают имя маньяка: Каспаров призвал россиян к бойкоту пропутинских артистов

По его мнению, подобные акции бойкота будут помогать бороться с путинским режимом внутри страны и усиливать на нее давление. Ведь надеяться на то, что власть может поменяться в результате выборов, не приходится.

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"На выборах люди выбирают из пустого места, так как власть предлагает выбор между одним нулем и многими другими нулями. Я еще с 2006-го года говорю, что в России власть на выборах не сменится. На нас показывали пальцем, называли радикалами, сумасшедшими и т. д. И кто был прав? Мы говорим о безумном маньяке с ядерной кнопкой, который готов на все ради своего сохранения", – уверен Каспров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия в начале декабря обвинила Россию в том, что эта страна стала основным источником дезинформации для европейских стран во время проведения выборов и референдумов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Гарри КаспаровВладимир Путин
Место
Россия
Теги
Россияновости
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Русские должны бойкотровать артистов, чтобы бороться с режимом? Во прёт человека! А ничо, что русские выбрали этот "режим" и активно поддерживают? Совсем плохо с логикой у шахматиста.
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