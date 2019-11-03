"Отмечали с фейерверками": в России отличились циничной выходкой после громкого убийства силовика

После громкого убийства начальника центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в селении Экажево прошли празднования.

По сообщениям Telegram-канала Mash, были видны фейерверки и звучали автоматные очереди. Интересно, что именно в этом месте живут члены клана Белхароевых, которые являются "кровными врагами" Эльджаркиева.

Известно, что многие считали влиятельного силовика Эльджаркиева заказчиком убийства Ибрагима Белхароева, который являлся лидером клана.

Ибрагим Эльджаркиев ВВС

Некоторые силовики считали эту семью источником радикализма. В связи с этим возник конфликт.

В 2018 году правнук известного религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева был застрелен. После этого семья пыталась отомстить. В частности, в январе на Эльджаркиева было совершено покушение, но он тогда выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября, в Москве по улице Академика Анохина произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек. Погибшими оказались глава ингушского центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед.

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