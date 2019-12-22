Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную. Если долго-долго-долго ср*ть полоумным в мозги о том, что кругом заговор, америка, враги и рептилоиды, они таки берут в руки оружие и идут палить в своих кураторов, в ряды которых наверняка просочились агенты Набуру.

Никак не могу вспомнить, где я его видел. Удивительно знакомое лицо. Ладно, вспомню еще.

39-летний "лубянский стрелок" Евгений Манюров

В принципе, наср*ть, конечно - так, чисто поржать - но вот что не могу не заметить.

То, что каждый третий русский либерал сейчас сочувствует родным погибшего фсбшника - не новость. Что каждый второй конечно, против, но таких методов не одобряет - тоже. Что каждый первый оперирует терминами "теракт" и "террорист" - это уж как бог свят. До степени смешения. Вас предупреждали. Наш славный Хорст Вессель - и ничего другого в Рейхе ждать было нельзя.

Но вот что интересно.

И тут и там в ленте попадается мысль о том, что ФСБ совершенно не может защитить даже саму себя и "представьте, что могли бы наделать тридцать таких стрелков с автоматами".

И вот тут у меня прямо челюсть отваливается.

Пишут это ровно те самые люди, которые приложили все, максимальные только возможные, усилия, чтобы в стране не было не то что тридцати стрелков с автоматами, а чтобы и сама мысль о силовом сопротивлении диктатуре считалась жуткой крамолой, человеконенавистничеством, людоедством и преступлением против морали и нравственности.

Пишут это ровно те люди, которые сделали всё, чтобы только-только зарождавшийся протест увести в загоны махать шариками и блеять про мы здесь власть по указке их же, любимых, со сцены. А тех, кто говорил "что вы, еб*нутые, делаете, придите в себя" - всячески маргинализировать и называть провокаторами.

Новости Путин правильно их считал

И вот теперь ровно эти самые люди пишут - а если бы было пять, десять, тридцать стрелков...

Откуда у вас, еб*нутые, тридцать стрелков?

Один за десять лет на сто сорок миллионов нашелся, и тот самими же фсбшниками взрощенный и на всю башку упоротый.

Идите самолетики про телеграм запускайте.

И вискарь в мэрии распивайте.

Мы здесь власть, блин.

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