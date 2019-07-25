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Открылись врата ада: в России рухнул кусок моста. Фото и видео масштабного ЧП

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В центре Сочи (Россия) из-за сильных дождей на мосту обрушился участок федеральной трассы Джубга – Сочи.

ЧП произошло в четверг, 25 июля, в 17:30, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что была разрушена правая полоса движения протяженностью более 10 метров из-за мощного оползня, который перекрыл русло протекающей рядом реки. Это привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации.

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В Сочи рухнула часть моста

В Сочи рухнула часть моста

Вести Сочи

В Сочи рухнула часть моста

В Сочи рухнула часть моста

Вести Сочи

В Сочи рухнула часть моста

В Сочи рухнула часть моста

Вести Сочи

В Сочи рухнула часть моста

В Сочи рухнула часть моста

Вести Сочи

Вследствие этого проезд по трассе был частично перекрыт. В результате аварии никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге теплоход с пассажирами протаранил набережную.

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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну все, у х0хлов сегодня праздник)
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