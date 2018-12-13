Удар по банковской системе России: бывший советник Путина озвучил прогноз

Мировое сообщество может отключить банковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT для России за ее постоянную международную агрессию.

Но в целом такое отключение не заблокирует работу российских банков потому, что SWIFT только одна из коммуникаций связи, — пишет в блоге на OBOZREVATEL российский экономист и экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Отключение SWIFT — это в принципе возможная опция. Но есть одно но: если о чем-то постоянно говорят, то вероятность его осуществления становится все ниже и ниже. Посмотрите, о каких-то других мерах не говорили, а сразу вводили. Лающая собака не кусает, а кусает не лающая. Даже если SWIFT и отключат, это не заблокирует банковскую систему России. Это только одна из коммуникаций связи. Да, она современная и удобная. Ну, платежи могут посылать и по электронной почте. Раньше же не было SWIFT, а банковская система работала", — написал Илларионов.

Новости Отключение SWIFT не остановит российские танки в Украине

По его мнению, даже если SWIFT и отключат, это не остановит российские танки, если они будут ехать по украинской территории.

"Едущие по степи танки и самолеты с десантом над городом не остановят никакие санкции и отключение SWIFT. Их могут остановить только другие танки или иные средства. До тех пор, пока это решение не принято, можно предполагать, какие решения могут остановить или приостановить путинскую агрессию. Но если приказ уже отдан, никакие санкции его не остановят. Для этого нужны конкретные ресурсы на месте", — подчеркнул Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин стягивает военную техникуи армию к украинским границам. Военные эксперты не исключают, что он может попытаться напасть на Украину со стороны северного Крыма в ближайшие месяцы или даже недели.

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