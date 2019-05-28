Отказывал 8 раз: выяснились скандальные данные о SSJ 100

За время эксплуатации SSJ 100 "Аэрофлотом" было зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Ввиду полученных данных о катастрофе, которая случилась 5 мая в Шереметьево, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать оперативную проверку систем самолета Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

Как сообщил источник, девятый случился перед крушением в Шереметьево. При этом за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты "Аэрофлота", но "ни одно из них не приводило к отказу систем".

В Минтрансе РФ заявили, что обращение АЭВТ в их адрес не поступало. Сообщается, что на момент выпуска SSJ 100 с бортовым номером RA-89098 функцию сертифицирующего органа выполняла Росавиация и она должна была проводить процедуры по поддержанию летной годности самолета.

Выяснились скандальные данные о SSJ 100 Комсомольская правда

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