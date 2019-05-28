Отказывал 8 раз: выяснились скандальные данные о SSJ 100

За время эксплуатации SSJ 100 "Аэрофлотом" было зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Ввиду полученных данных о катастрофе, которая случилась 5 мая в Шереметьево, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать оперативную проверку систем самолета Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Как сообщил источник, девятый случился перед крушением в Шереметьево. При этом за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты "Аэрофлота", но "ни одно из них не приводило к отказу систем".
В Минтрансе РФ заявили, что обращение АЭВТ в их адрес не поступало. Сообщается, что на момент выпуска SSJ 100 с бортовым номером RA-89098 функцию сертифицирующего органа выполняла Росавиация и она должна была проводить процедуры по поддержанию летной годности самолета.
Выяснились скандальные данные о SSJ 100
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате ЧП с самолетом российской компании "Аэрофлот", из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 — погиб 41 человек.
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы. Так, первопричиной, считают следователи, могли стать действия пилотов.
В сети появилось аудио переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами аэропорта, которое не подтверждает версию об ударе в борт молнии.
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