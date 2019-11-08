Отказался платить: в России трое таксистов до смерти забили пассажира

В Нижнем Новгороде (Россия) таксисты до смерти избили пассажира за то, что он отказался платить за проезд.

Инцидент произошел 7 ноября на ул. Генерала Штеменко, пишет "Газета.ру". В избиении принимали участие три водителя (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

По предварительной информации, такси с пассажиром прибыло по адресу назначения, но после окончания поездки мужчина отказался платить. Таксист нажал на кнопку SOS, вызывая своих коллег, после чего началась потасовка.

Момент драки Скриншот

От полученных травм мужчина скончался. Информация о задержании злоумышленников выясняется.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 года в России таксист угрожал пассажиру изнасиловать и съесть его. Конфликт произошел из-за несогласия водителя с тарифами. Так, сервис оценил стоимость поездки в 88 рублей, однако хозяин авто потребовал 100 рублей. Молодой человек отказался доплачивать.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.