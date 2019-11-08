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8 ноября • обновлено в 09:31
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Отказался платить: в России трое таксистов до смерти забили пассажира

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В Нижнем Новгороде (Россия) таксисты до смерти избили пассажира за то, что он отказался платить за проезд.

Инцидент произошел 7 ноября на ул. Генерала Штеменко, пишет "Газета.ру". В избиении принимали участие три водителя (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

По предварительной информации, такси с пассажиром прибыло по адресу назначения, но после окончания поездки мужчина отказался платить. Таксист нажал на кнопку SOS, вызывая своих коллег, после чего началась потасовка.

Момент драки

Момент драки

Скриншот

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От полученных травм мужчина скончался. Информация о задержании злоумышленников выясняется.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 года в России таксист угрожал пассажиру изнасиловать и съесть его. Конфликт произошел из-за несогласия водителя с тарифами. Так, сервис оценил стоимость поездки в 88 рублей, однако хозяин авто потребовал 100 рублей. Молодой человек отказался доплачивать.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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