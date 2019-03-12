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"Отдай 18 тысяч, братан!" В российском самолете произошло очередное ЧП. Видеофакт

2.4тЧитать материал на украинском

Один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Оренбург-Москва, устроил пьяный дебош на его борту. Мужчина начал вести себя неадекватно сразу после того, как зашел в салон.

В результате капитан судна принял решение о снятии его с лайнера. Видео с инцидентом, который произошел 11 марта, появилось в сети.

В полицию поступило сообщение о том, что 37-летний гражданин страны ближнего зарубежья мешает экипажу самолета осуществлять свою работу и игнорирует замечания бортпроводников, сказано в сообщении МВД РФ.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения и попытались вывести его из лайнера, однако мужчина начал активно сопротивляться, хватать стражей порядка за одежду и нецензурно ругаться.

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Дебош в самолете

Дебош в самолете

"Я 18 тысяч за билет заплатил! Отдай деньги, слыш, братан! Я никуда не пойду", - кричал пассажир полицейским.

Полицейские вынуждены были применить силу в отношении иностранца и доставить его в транспортное подразделение.

Дебоширу тут же назначили медицинское освидетельствование, а по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Баку из-за бомбы экстренно приземлился российский самолет.

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Место
РоссияОренбург
Тег
самолет
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
отправить эту гнилую мразь посылкой домой
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