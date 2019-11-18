Главная Новости
18 ноября • обновлено в 12:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

От симпатии до отвращения: россияне резко изменили отношение к Путину

3.1т
Читать материал на украинском

В России за последние два года снизился уровень симпатии к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом свидетельствует социологический опрос "Левада-центра", который показал снижение рейтинга лидера россиян. Согласно данным в симпатии Путину признался примерно каждый четвертый россиянин (24%), тогда как два года назад – треть населения (32%).

Равнодушно к главе Кремля относятся большинство – 61%. Причем с 2017 года этот уровень вырос на семь процентных пунктов.

Новости
В Казахстане открестились от планов на встречу Зеленского и Путина

Отмечается, что с октября 2018 года стало больше россиян, которые оценивают работу Путина на посту президента положительно. Осенью 2018 года доля этих граждан РФ составила 67%, а в ноябре 2019 года – 70%.

Негативно же деятельность Путина оценивают 28% респондентов. Охладевшее отношение к главе Кремля в обществе объясняется падением уровня жизни, ощущением стагнации и отсутствием будущего, а также повышение пенсионного возраста.

Владимир Путин

Владимир Путин

Глава "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что президенту РФ симпатизируют 35 % россиян. В основном это люди старшего возраста, женщины и жители провинций.

"Сильные чувства вроде симпатии испытывают явные сторонники, большинство же испытывает более слабые чувства: президент для них слишком далеко, поэтому и относятся к нему дистанцированно", – пояснил социолог.

При этом явную антипатию и отвращение высказывают всего 3% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, наибольшим доверием среди жителей оккупированного Россией Донбасса пользуется президент РФ Владимир Путин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
опрос Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
7
Смешно
5
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Makc Махов
Makc Махов
]{ацапье, кто Ху йлопутина не любит? Есть такие? Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Makc Махов
Makc Махов
]{ацапье, кто Ху йлопутина не любит? Отзовись. Может вы его плохо прожариваете? На медленном огне от шины. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Саркисян Артур
Саркисян Артур
Много ещё любителей Ху.ла
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
коршун федот
коршун федот
фил филька, А москалей-ебашить!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
Саркисян Артур, вот дураки. бендеру надо боготворить)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги