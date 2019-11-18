От симпатии до отвращения: россияне резко изменили отношение к Путину

В России за последние два года снизился уровень симпатии к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом свидетельствует социологический опрос "Левада-центра", который показал снижение рейтинга лидера россиян. Согласно данным в симпатии Путину признался примерно каждый четвертый россиянин (24%), тогда как два года назад – треть населения (32%).

Равнодушно к главе Кремля относятся большинство – 61%. Причем с 2017 года этот уровень вырос на семь процентных пунктов.

Новости В Казахстане открестились от планов на встречу Зеленского и Путина

Отмечается, что с октября 2018 года стало больше россиян, которые оценивают работу Путина на посту президента положительно. Осенью 2018 года доля этих граждан РФ составила 67%, а в ноябре 2019 года – 70%.

Негативно же деятельность Путина оценивают 28% респондентов. Охладевшее отношение к главе Кремля в обществе объясняется падением уровня жизни, ощущением стагнации и отсутствием будущего, а также повышение пенсионного возраста.

Владимир Путин

Глава "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что президенту РФ симпатизируют 35 % россиян. В основном это люди старшего возраста, женщины и жители провинций.

"Сильные чувства вроде симпатии испытывают явные сторонники, большинство же испытывает более слабые чувства: президент для них слишком далеко, поэтому и относятся к нему дистанцированно", – пояснил социолог.

При этом явную антипатию и отвращение высказывают всего 3% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, наибольшим доверием среди жителей оккупированного Россией Донбасса пользуется президент РФ Владимир Путин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.