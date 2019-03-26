"От меня ничего не останется!" Митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто

Священники должны ездить на дорогих автомобилях, так как это соответствует их статусу.

Такое мнение выразил на своей пресс-конференции 26 марта митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале MDK.

"Автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Расходы себя оправдывают: это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если я буду ездить по дорогам на простом автомобиле, то от меня ничего не останется", – заявил он.

Митрополит Лонгин Скриншот из видео

Сам священник разъезжает на авто Toyota Camry, которое к дорогим не относит.

"Все зависит от точки зрения. Я не считаю, что Camry является страшной роскошью, хотя конечно – хорошая машина представительского класса. У меня достаточно большое количество поездок по епархии. У меня был водитель, он перестал справляться, пришлось взять второго, они работают по одной неделе", – поделился митрополит.

Toyota Camry toyota-ua.com

При этом, он признался, что до назначения в Саратовскую епархию, во время жизни в Москве у него была дешевая машина.

Кроме того, у священника РПЦ обнаружили также две резиденции. Митрополит заверил, что трехэтажные здания на участках принадлежат церкви, а ему осталась только небольшая "келия" – самое маленькое из построений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал умирать вместо того, чтобы лечиться, и запретил женщинам раздеваться перед врачами.

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