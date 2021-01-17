От COVID-19 умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на ЧАЭС Антошкин

Депутат Госдумы РФ, Герой СССР, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Николай Антошкин умер от последствий коронавирусной болезни.

О том, что у 78-летнего Антошкина был COVID-19, сообщил РИА Новости глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Парламентарий скончался в больнице.

Николай Антошкин родился в Башкирии 19 декабря 1942 года. В 1986 году, во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, командовал авиационной группировкой, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. За это ему присвоили звание Героя Советского Союза.

В 1988-1989 годах Антошкин был командующим Среднеазиатского военного округа, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана".

В 1989-1993 годах командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией. В ноябре 1997 года стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, но через год ушел в отставку по собственному желанию.

Был депутатом Госдумы VI и VII созывов.

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