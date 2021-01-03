Освобожденного из плена в Ливии украинца закрыли в российском аэропорту – СМИ

На территорию России не пустили вернувшегося из плена в Ливии украинского моряка Владимира Давтяна. Накануне его освободили вместе с еще тремя россиянами.

У гражданина Украины якобы не оказалось нужных документов и он остается в московском аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на главу Фонда защиты национальных ценностей РФ Александра Малькевича сообщают РИА Новости.

"Украинца, Владимира Давтяна, не пускают в Россию, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец", – заявил он.

По его словам, в этой ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".

Моряки прибыли в аэропорт Шереметьево РИА Новости

Отмечается, якобы группа из четырех моряков на яхте заплыла в территориальные воды Ливии, после чего их арестовали. Это случилось несколько недель назад. Некоторые СМИ сообщали, что троих россиян и украинца похитили.

"Объективно говоря, информации у нас вообще кот наплакал... Единственный факт, который точно известен, это то, что несколько недель назад в Ливии были задержаны, схвачены четыре этих человека", – отметил Малькевич.

Освобожденные из плена в Ливии моряки bb.lv

При участии российских дипломатов вопрос возвращения задержанных на родину граждан РФ был решен, вместе с ними вернулся из Ливии и украинец. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь со 2 на 3 января.

"Никакое консульство или посольство на нас не выходило. Он (Владимир Давтян. – Ред.) точно до утра там заполнял бумаги, в терминале, а потом его должны наши компетентные органы и службы переместить в аэропортовую зону в Шереметьево для прибывших иностранцев. То, что мы можем сделать – журналисты, гражданское общество – это достучаться именно до посольства Украины, чтобы их представитель срочно прибыл в Шереметьево для решения вопросов", – заявил Малькевич.

Освобожденные российские моряки признались, якобы не знали, за что их арестовали и в чем обвиняли.

"Мы ездили на своей яхте. Никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", – заверил капитан судна Димитрий Димитриади.

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