Оставили лежать на полу: в России произошел вопиющий случай в больнице

В г. Орск Оренбургской области (Россия) в одной из больниц пациентку на носилках разместили прямо в коридоре на полу.
Соответствующие кадры с покрытой простыней женщиной на полу, которые всколыхнули общественность, появились в сети. Случай произошел в больнице № 4, сообщает телеграмм-канал "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
@pdmnews / Telegram
Пациентку оставили лежать на полу
Министерство здравоохранения Оренбургской области объяснило, что пациентку только принесли на носилках с улицы, поэтому на полу она провела "не более пяти минут".
По информации ведомства, женщину привезли из другой больницы на томографию.
"Пациентка, которая находится на лечении в железнодорожной больнице Орска, была привезена на томографическое исследование транспортом железнодорожной больницы в сопровождении медработника. Медработник, сопровождавший пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ для оформления документов", – говорится в сообщении.
В ГБ №4 пациенты лежат на полу в коридоре. Так утверждают очевидцы, которые прислали в нашу редакцию видео. На записи видно, что в коридоре рядом с кабинетом ЭЭГ на полу лежат носилки, а на них человек. При этом, носилки застелены постельным бельем, человек укрыт простыней, а рядом лежит теплое одеяло. Получить комментарий у главного врача больницы Владимира Когана пока не удалось. Как только комментарий будет получен, Урал56.Ру сообщит о нем дополнительно. #орск #больница #медицина #урал56
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