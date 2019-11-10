Оставили лежать на полу: в России произошел вопиющий случай в больнице

В г. Орск Оренбургской области (Россия) в одной из больниц пациентку на носилках разместили прямо в коридоре на полу.

Соответствующие кадры с покрытой простыней женщиной на полу, которые всколыхнули общественность, появились в сети. Случай произошел в больнице № 4, сообщает телеграмм-канал "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

@pdmnews / Telegram Пациентку оставили лежать на полу

Министерство здравоохранения Оренбургской области объяснило, что пациентку только принесли на носилках с улицы, поэтому на полу она провела "не более пяти минут".

По информации ведомства, женщину привезли из другой больницы на томографию.

"Пациентка, которая находится на лечении в железнодорожной больнице Орска, была привезена на томографическое исследование транспортом железнодорожной больницы в сопровождении медработника. Медработник, сопровождавший пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ для оформления документов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, городская больница в Пологах Запорожской области стала возмутила сеть своими условиями.

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