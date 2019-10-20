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20 октября • обновлено в 11:26
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Остановит Путина: в России запаниковали из-за сверхмощного оружия Украины

1.1т Читать материал на украинском

В Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе. Данная новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.

Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сайту "Апостроф", речь о реактивном снаряде "Тайфун-1".

По его словам, "Тайфун-1" способен поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

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Также эксперт отметил "Тайфун-2" (модернизация РСЗО "Ураган"), "Тайфун-3" (аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Ольха") и систему управления ОТРК "Гром-2", которая "способна превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

Отметим, что данная новость вызвала резонанс в РФ, ряд крупных российских СМИ в воскресенье публикуют статьи с заголовками об оружии, "способном дать мощный отпор войскам Путина".

Остановит Путина: в России запаниковали из-за сверхмощного оружия Украины
Остановит Путина: в России запаниковали из-за сверхмощного оружия Украины
Остановит Путина: в России запаниковали из-за сверхмощного оружия Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдеп США одобрил продажу Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Тема
вооружения
Место
Россия
Теги
оружие ракеты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот нравится вам быть всемирным посмешищем. Не понятно только почему...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ахаха! Российские СМИ Украину затролии, над вами просто смеются, а вы приняли за чистую монету! Смешные вы!
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