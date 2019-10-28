Яркими признаками изматывания тоталитарного государства, становится его бессилие в осуществлении первоочередных задач. В частности, одной из таких задач является сытая и обеспеченная всем машина для трансляции оголтелой пропаганды, в режиме 24/7. И российский “Первый канал” играл в этом действе не последнюю, а как раз, одну из главных ролей.
Но, как оказалось, даже этот гигант агитпропа терпит убытки и погружается в долговое болото.
Так, стало известно, что в ближайшее время из Останкинского телецентра перестанет вестись вещание. Одной из причин это неплатежеспособность "Первого канала", который регулярно не расплачивается с телецентром. В итоге на Останкино начались сокращения сотрудников.
И ничего в этом удивительного нет, ведь "Первый канал" последние пять лет приносит одни сплошные убытки. Совпадение то, что в долговое болото канал стал погружаться одновременно с погружением в пропагандистское болото, решать вам, но факты штука упрямая.
Так, только в 2018 году при выручке канала объемом 32,8 млрд рублей, он понёс убыток от продаж в размере 13,1 млрд рублей, а в целом, его чистый убыток составил 6,8 млрд рублей.
Возможно, пропаганда и неплохо кормит эфирных “говорящих голов”, бесспорно – это так. Но российское телевидение тотально дискредитировало себя на международной арене, втоптав репутацию в грязь и лишив себя возможности более тесно контактировать и сотрудничать с коллегами из цивилизованного мира. А телевидение, это одна из квинтэссенций капитализма, которая существует именно по его законам.
Вот и выходит, что оградившись от остального мира пропагандистской стеной, российское телевидение начинает в полной мере на себе ощущать все прелести бытия в таких условиях. Особенно, когда финансовые потоки от года к году становятся все более и более скудные.
Як то кажуть – мазаль тов!
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