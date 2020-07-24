Останки полностью сохранившегося взрослого мамонта найдены в России. Фото и видео

В селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа РФ нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, застрявшие в озере.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер, а также фрагмент стопы с сухожилиями.

Прибывшим на место ученым удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета древнего животного.

На следующей неделе ее будут доставать из воды с помощью специальной техники.

Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер (Telegram-канал Daily Storm)

Ученым удалось найти еще больше костей мамонта (Telegram-канал Daily Storm)

Эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета (Telegram-канал Daily Storm)

Основную часть скелета достанут с помощью спецтехники (Telegram-канал Daily Storm)

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые, используя генетический инжиниринг, возродят вид мамонтов, которые вымерли 4 тысячи лет назад. "Воскрешение" станет возможным благодаря смешиванию генов современного слона и мамонта.