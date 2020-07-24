Останки полностью сохранившегося взрослого мамонта найдены в России. Фото и видео

Борис Бондарь Новости России 16:32, 24.07.2020

В селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа РФ нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, застрявшие в озере.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер, а также фрагмент стопы с сухожилиями.

Прибывшим на место ученым удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета древнего животного.

На следующей неделе ее будут доставать из воды с помощью специальной техники.

Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер
(Telegram-канал Daily Storm)
Ученым удалось найти еще больше костей мамонта
(Telegram-канал Daily Storm)
Эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета
(Telegram-канал Daily Storm)
Основную часть скелета достанут с помощью спецтехники
(Telegram-канал Daily Storm)

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые, используя генетический инжиниринг, возродят вид мамонтов, которые вымерли 4 тысячи лет назад. "Воскрешение" станет возможным благодаря смешиванию генов современного слона и мамонта.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

В Украине через неделю резко изменятся коммунальные правила: что стоит знать каждому

Помпео обвинил СССР в полувековой оккупации Прибалтики

Украинцы попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото

На Донбассе полностью прекратят стрелять: когда закончится война и что должна сделать Украина

Забирают даже поношенную одежду: как в Украине у должников по коммуналке отнимают последнее