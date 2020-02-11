"Остальное вранье не смешит?" Россиян разгневала истерика ведущей на нищенские выплаты

В сети начали появляться гневные комментарии в ответ на то, что накануне в России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан.

Так, на странице в Twitter "Сибирь.Реалии" предположили, что теперь журналистку вероятнее всего уволят и посоветовали не смотреть видео для ее же блага.

"Теперь ее точно выгонят с работы. А работает она на "ГТРК-Камчатка". Поддержите ее, не смотрите это видео ни в коем случае", – сказано в сообщении.

В комментариях пользователей разгневало , почему остальное вранье российских чиновников телеведущих не смешит.

"Т.е. остальное бесконечное враньё не смешило? Только льготы? С кем не бывает. Не выгонят. Это ж профессионалка. Как и всё гтрк", "Она произвела расчет в уме того, что написано. А тот, кто издавал сей документ такие расчеты не проводил. Ей не хватило путриатизма промолчать. молода еще. Работа в госструктурах ей не светит", – пишут в комментариях.

В Telegram-канале "Разбираются.Потерпите" назвали поведение ведущей идеей для стартапа.

"Идея для стартапа: открыть новостной канал, где ведущая будет тупо ржать 24 часа в сутки", – сказано в сообщении.

Комментаторы отмечают, что в России поводов "для смеха более, чем достаточно".

"Памперсы придётся закупать", "А что, "новостей" для этого с избытком!", "Поводов уже более, чем достаточно", – пишут в сети.

"Теперь ее точно выгонят с работы. А работает она на "ГТРК-Камчатка". Поддержите ее, не смотрите это видео ни в коем случае".

Ведущая Вестей расхохоталась на словах про повышение льготных выплат. В эфир это не вошло, но кто-то слил в сеть.https://t.co/lNbjD7KbbT — Сибирь.Реалии (@sibrealii) February 10, 2020

идея для стартапа: открыть новостной канал, где ведущая будет тупо ржать 24 часа в сутки pic.twitter.com/nqz8fOHLfL — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) February 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая новостей на одном из пророссийских каналов рассмеялась из-за собственного фейка. Она рассказывала о том, что украинские военнослужащие якобы слушают сепаратистское радио.

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