"Остальное вранье не смешит?" Россиян разгневала истерика ведущей на нищенские выплаты

В сети начали появляться гневные комментарии в ответ на то, что накануне в России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан.
Так, на странице в Twitter "Сибирь.Реалии" предположили, что теперь журналистку вероятнее всего уволят и посоветовали не смотреть видео для ее же блага.
"Теперь ее точно выгонят с работы. А работает она на "ГТРК-Камчатка". Поддержите ее, не смотрите это видео ни в коем случае", – сказано в сообщении.
В комментариях пользователей разгневало , почему остальное вранье российских чиновников телеведущих не смешит.
"Т.е. остальное бесконечное враньё не смешило? Только льготы? С кем не бывает. Не выгонят. Это ж профессионалка. Как и всё гтрк", "Она произвела расчет в уме того, что написано. А тот, кто издавал сей документ такие расчеты не проводил. Ей не хватило путриатизма промолчать. молода еще. Работа в госструктурах ей не светит", – пишут в комментариях.
В Telegram-канале "Разбираются.Потерпите" назвали поведение ведущей идеей для стартапа.
"Идея для стартапа: открыть новостной канал, где ведущая будет тупо ржать 24 часа в сутки", – сказано в сообщении.
Комментаторы отмечают, что в России поводов "для смеха более, чем достаточно".
"Памперсы придётся закупать", "А что, "новостей" для этого с избытком!", "Поводов уже более, чем достаточно", – пишут в сети.
"Теперь ее точно выгонят с работы. А работает она на "ГТРК-Камчатка". Поддержите ее, не смотрите это видео ни в коем случае".— Сибирь.Реалии (@sibrealii) February 10, 2020
Ведущая Вестей расхохоталась на словах про повышение льготных выплат. В эфир это не вошло, но кто-то слил в сеть.https://t.co/lNbjD7KbbT
идея для стартапа: открыть новостной канал, где ведущая будет тупо ржать 24 часа в сутки pic.twitter.com/nqz8fOHLfL— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) February 10, 2020
Комментарий директора камчатского филиала ВГТРК подвезли:https://t.co/hawDD4q0qM pic.twitter.com/37RG0Z19Ty— Ilya Varlamov (@varlamov) February 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая новостей на одном из пророссийских каналов рассмеялась из-за собственного фейка. Она рассказывала о том, что украинские военнослужащие якобы слушают сепаратистское радио.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.